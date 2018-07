Brasil carente

Kaká só é chamado em seu atual estágio físico por absoluta falta de opções. E para voltar a sentir o gostinho de jogar pela equipe nacional. É verdade que Mano pôs na lista desta partida infame no Gabão apenas atletas que atuam no exterior. Mas, mesmo com todos à disposição, ainda não encontrou seu verdadeiro 10.

Não o critico por dar chance a Kaká. Aliás, creio que a maioria concorde com a opção do treinador. Não consigo, no entanto, encontrar um motivo para vê-lo agora no grupo dos convocados, a não ser pela enorme carência de bons jogadores para essa posição, tão importante na feitura de um time campeão. Com raras exceções, as seleções vencedoras sempre tiveram meias de altíssimo nível.

Paulo Henrique Ganso pode ocupar essa lacuna nos próximos amistosos, na Copa das Confederações e em 2014? Talvez, mas ainda não se firmou na equipe nacional, com a qual foi mal na Copa América, e vem sofrendo com seguidos problemas físicos. Embora sua capacidade técnica seja indiscutível, ainda precisa jogar mais, ter sequência maior. O colorado Oscar e o são-paulino Lucas também aparecem como bons nomes, mas não são realidade. Ainda são promessas que oscilam demais e não têm maturidade para comandar o meio-campo de uma seleção principal. Mesmo em suas equipes, os dois têm alternado bons e maus momentos - aliás, estes mais do que aqueles.

Ronaldinho Gaúcho está sempre na pauta e frequenta a lista de Mano já há algum tempo. Gostaria de pensar diferente, mas continuo não enxergando nele a solução para melhorar a ligação entre meio e ataque. Nunca pela falta de capacidade, mas pela irregularidade que voltou a marcar seu jogo depois de dois ou três meses de ótimas atuações pelo Flamengo.

Voltemos a Kaká. Discutir o talento do jogador do Real Madrid é perda de tempo. Por méritos, foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2007. Ganhou, com o Milan, a Copa dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes. Em 2002, foi campeão com a seleção na Copa da Coreia e do Japão. Em 2006, na Alemanha, e 2010, na África, ficou abaixo de seu rendimento normal.

Na África do Sul, por sinal, seu maior adversário foram as dores, que já o incomodam há anos, resultado de uma pubalgia e de problemas no joelho esquerdo. O meia ainda tem 29 anos, idade ótima para a prática de esporte de alto rendimento. Suas lesões crônicas, no entanto, o têm impedido de manter boa sequência de jogos.

José Mourinho, treinador do Real Madrid, vem demonstrando cautela em relação ao brasileiro. Mesmo depois de ter se recuperado da contusão anterior, voltou como reserva, em doses homeopáticas. Entrou em algumas partidas e não decepcionou. Em seguida, pouco depois de ter sido chamado para o amistoso com o Gabão, teve de retornar ao departamento médico.

Kaká não tem a habilidade de Messi ou Neymar. Depende, sobretudo, da boa forma física. A velocidade, o arranque e o drible longo são seus pontos fortes. Características que exigem preparo acima da média. Seria ótimo tê-lo na seleção em plena atividade. O Kaká de três ou quatro anos atrás resolveria um problemão para Mano Menezes e aumentaria consideravelmente o potencial da equipe. O de hoje, não.

O histórico recente de lesões deixa um ponto de interrogação sobre seu nível atual. O meia ainda pode realizar bons jogos em clubes, sem dúvida. Mas será que voltará a ser um importante jogador de seleção e chegará bem a 2014? Assim como todos os brasileiros, torço para que sim, mas não vejo razão para muito otimismo.