Brasil celebra momento histórico nos Jogos de Inverno de Sochi

SOCHI - A primeira competição com a presença de um brasileiro em Sochi será só no domingo, mas as primeiras emoções já serão nesta sexta-feira, quando acontece a cerimônia de abertura da competição. Afinal, a delegação, composta de 13 atletas é a maior da história do Brasil em uma Olimpíada de Inverno. Deles, só o esquiador Jhonatan Longhi ainda não chegou a Sochi.

"Será um dia muito especial para os esportes de inverno do Brasil", aponta Stefano Arnhold, presidente da CBDN e Chefe da Missão Brasileira em Sochi. "Sete modalidades esportivas desfilarão na abertura dos Jogos Olímpicos, batendo todos os números anteriores em número de atletas e de modalidades".

Na cerimônia, a porta-bandeira do Brasil será Jaqueline Mourão, que se tornará, em Sochi, a primeira atleta do País a disputar três modalidades olímpicas na carreira. Ela veio do mountain bike (foi a Atenas e Pequim) e disputou as duas últimas edições de inverno no cross country. Em Sochi, estreará no biatlo, além de competir novamente no cross. Levará a 15.ª bandeira na cerimônia de abertura.

"É um sonho se tornando realidade. Quando comecei no esporte eu nunca poderia imaginar chegar a carregar a bandeira brasileira em uma cerimônia olímpica. É muito bom ter esse reconhecimento, além de representar a melhor delegação brasileira de Jogos de Inverno de todos os tempos", comentou a atleta, que vai se igualar a Fofão, do vôlei, e Formiga, do futebol, como únicas brasileiras presentes a cinco Olimpíadas.

PRIMEIRO DIA

Apesar da cerimônia de abertura ser só na sexta-feira, nesta quinta aconteceram as primeiras provas classificatórias de Sochi. O destaque ficou para a patinação artística, em que Florent Amodio, brasileiro que foi adotado quando criança por um casal francês e defende o país europeu, ficou em quinto no programa curto por equipes e somou seis pontos para o time francês.

No moguls feminino (modalidade do esqui freestyle em que os atletas percorrem uma superfície ondulada), as três irmãs canadenses Chloe, Justine e Maxime Dufour-Lapointe avançaram para a final, restrita às 10 melhores da fase de classificação. Chloe e Justine só ficaram atrás da norte-americana Hannah Kearney.