Brasil chega a cinco nadadores com índice olímpico nos 50m livre

Cinco brasileiros conseguiram neste sábado, na primeira seletiva olímpica da natação do País, em Palhoça, índice para a disputa dos 50m livre dos Jogos do Rio, no ano que vem. As boas marcas de Bruno Fratus, Ítalo Duarte, Matheus Santana, Henrique Martins e Marcelo Chierighini podem complicar a vida de Cesar Cielo, que desistiu do torneio depois de fracassar na prova dos 100m. No total, já são 25 atletas do País com índices em 17 provas para a Olimpíada.

Com a desistência em Palhoça, Cielo terá somente mais uma chance de se classificar para os Jogos do Rio: a disputa do Troféu Maria Lenk, em abril do ano que vem, no Rio. Até agora, o campeão olímpico dos 50m livre em Pequim, em 2008, não se garantiu em nenhuma prova para o ano que vem.

No início da noite deste sábado, Bruno Fratus (21s50), Ítalo Duarte (22s08), Matheus Santana (22s17) e Henrique Martins (22s25) fizeram tempos para irem ao Rio, abaixo de 22s27. Pela manhã, Marcelo Chierighini fez 22s17 e também alcançou a marca. À noite, nadou apenas em 22s33.

"Dá pra dizer que esta é a primeira competição da temporada. Muito bom. Tem muita gente fazendo índice, muita gente nadando rápido e mesmo sem índice, fazendo marcas bem expressivas. Um bom início de temporada para a natação brasileira. Estou me sentindo bem a semana inteira. Foi um ano excelente. Não tenho do que reclamar. Foi uma competição boa", celebrou Fratus.

Como a natação brasileira pode inscrever somente dois nomes para cada prova dentre os que obtiverem o índice olímpico, Cielo não terá apenas que nadar abaixo de 22s33, mas também que superar alguns de seus concorrentes diretos por uma vaga nos 50m livre do Rio-2016.

Na prova feminina, mais uma vez o show ficou por conta de Etiene Medeiros. Ela fechou sua participação na seletiva com o ouro nos 50m livre e nadando a distância mais uma vez abaixo do índice de 25s28, com o tempo de 24s71. Pela manhã, a nadadora já havia alcançado a marca de 24s96.

"Essa competição para mim foi uma mistura de adrenalina, nervosismo, situações que fazia muito tempo que eu não sentia. Os 50m livre foi muito bom, mas a meta é fazer 24s50 ou abaixo. Agora, vou ter cinco dias de folga, mas não vou pra Recife. Vou ficar em casa e focar nos treinos, que é o importante neste momento", comemorou.

A grande novidade da prova, então, ficou por conta de Graciele Herrmann. A jovem de 23 anos ficou com a medalha de prata e, de quebra, também conseguiu o índice para o Rio-2016, ao nadar a distância em 24s92. "O índice está feito. Todo atleta sonha com isso. Estou quase indo para minha segunda Olimpíada", comentou.

Outros dois nadadores conquistaram índices na noite deste sábado. Nos 400m livre, Luiz Altamir Melo, de somente 19 anos, surpreendeu ao nadar a distância em 3m50s32, superando o índice de 3m50s44. Já Leonardo de Deus, que já tinha a marca para os 200m costas, conquistou também para os 200m borboleta, com 1m56s14, contra os 1m56s97 do índice.

"Eu vi que era possível fazer isso. Tentei passar forte para ver até onde eu aguentava. Estou muito feliz. Foi uma evolução muito grande pra mim na prova. Só tenho que agradecer a equipe do Flamengo, que só tem a melhorar até o próximo ano. Vou treinar para nadar abaixo de 3m48s porque a gente tem que representar o Brasil da melhor maneira possível. É um sonho de criança", celebrou Altamir.