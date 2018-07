Brasil classifica 4 duplas femininas no vôlei de praia

Curiosamente, Talita e Larissa formam a única parceria do País que se classificou por antecipação, já na quarta-feira, às oitavas de final, mas nesta sexta elas acabaram eliminadas pelas compatriotas Fernanda Berti e Taiana, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 15/21 e 21/19.

Agora atuando ao lado de Talita, Larissa amargou a eliminação na Holanda em sua primeira competição depois de ter interrompido a sua aposentadoria no vôlei de praia. Ex-parceira de Juliana e dona de sete títulos do Circuito Mundial, a atleta voltou a jogar profissionalmente após ficar um ano e meio afastada das areias.

Antes de eliminar Larissa e Talita, Fernanda Berti e Taiana superaram as norte-americanas Summer e Day por 2 sets a 0 (21/19 e 21/13) pela repescagem. E, agora, por uma vaga nas semifinais, elas terão pela frente as suíças Zumkehr e Heidrich.

Ágatha e Bárbara Seixas, por sua vez, também enfrentaram a repescagem e abriram esta sexta-feira derrotando as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug por 2 sets a 0, com 21/14 e 21/12. Em seguida, elas se garantiram nas quartas com um triunfo de virada sobre as espanholas Liliana e Baquerizo, batidas com 19/21, 21/18 e 21/18.

Nas quartas, Ágatha e Bárbara Seixas pegarão as suas compatriotas Juliana e Maria Elisa, que entraram direto nas oitavas de final nesta sexta e venceram as norte-americanas Fendrick e Sweat por 2 sets a 0 (21/11 e 21/17).

Já Maria Clara e Carol formam outra dupla do Brasil que foi às quartas de final após vencer dois jogos nesta sexta. Na repescagem, a parceria derrotou as canadenses Broder e Valjas por 2 sets a 1 (21/12, 18/21 e 15/11). Em seguida, pelas oitavas, superou as polonesas Brzostek e Kolosinska com parciais de 21/16 e 21/19. As rivais de Maria Clara e Carol nas quartas serão as checas Kolocova e Slukova.