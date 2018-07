Brasil classifica apenas uma dupla às quartas do em Long Beach

O Brasil começou esta sexta-feira com quatro duplas na briga no Grand Slam de Long Beach, a etapa dos Estados Unidos do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No entanto, apenas uma conseguiu terminar o dia com esperanças de título no evento disputado nas areias da Califórnia. Agatha e Bárbara Seixas são as únicas do País que estão na disputa das quartas de final neste sábado.

As atuais bicampeãs do Circuito Brasileiro passaram nesta sexta pelas oitavas de final. Invictas em Long Beach, Ágatha e Bárbara fizeram um duelo equilibrado contra as italianas Menegatti/Orsi Toth, decidido apenas no tie-break. No fim, melhor para as brasileiras, que venceram, de virada, por 2 sets a 1 - com parciais de 18/21, 21/19 e 15/11.

Nas quartas de final, a dupla terá pela frente as alemãs Holtwick e Semmler, responsáveis pela eliminação de Talita/Larissa nas oitavas - vitória por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/16. O confronto acontecerá neste sábado, que também terá as disputas das semifinais.

Campeãs da etapa passada do Circuito Mundial, disputada em Haia (Holanda), Fernanda Berti e Taiana chegaram invictas às oitavas, mas deram adeus ao torneio. Elas foram superadas, de virada, pelas espanholas Liliana/Baquerizo por 2 sets a 1 - parciais de 19/21, 26/24 e 15/12.

Única dupla brasileira a jogar a repescagem na chave feminina, Juliana/Maria Elisa avançou às oitavas ao bater as russas Ukolova/Prokopeva por 2 sets a 0, com um duplo 21/19. No entanto, as líderes do Circuito Mundial acabaram eliminadas no confronto seguinte, sendo batidas por Fendrick/Sweat (Estados Unidos) também por 2 a 0 - parciais de 30/28 e 21/17.