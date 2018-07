Brasil coloca 2 duplas nas semifinais masculinas do vôlei de praia na Polônia O vôlei de praia brasileiro garantiu neste sábado ao menos uma medalha de bronze no Grand Slam de Olsztyn, na Polônia, antepenúltima etapa do Circuito Mundial antes dos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto. Duas duplas, Alison/Bruno Schmidt e Guto/Saymon, venceram os respectivos jogos e avançaram para as semifinais.