Brasil coloca mais um ginasta nas finais em Anadia

ANADIA- Após Arthur Zanetti se classificar no dia anterior nas argolas, mais um brasileiro avançou nesta sexta-feira para as finais da etapa de Anadia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Foi Francisco Barreto Júnior, que vai disputar medalha na prova da barra fixa em Portugal.

Francisco se classificou com a quarta melhor nota nas eliminatórias desta sexta-feira na barra fixa, entre os 26 participantes, ao fazer 14.550. Assim, garantiu vaga na final de domingo. Ele também competiu nas paralelas, mas ficou apenas em 18º lugar, com 13.550, e foi eliminado.

"Foi uma série boa. Ela foi mais simples do que eu estava treinando, mas espero poder aumentar a nota de partida e, consequentemente, a nota final. Estou muito feliz por ter me classificado", afirmou Francisco, ginasta de 24 anos, ao comentar sobre a sua performance na barra fixa.

Atual campeão olímpico e mundial nas argolas, Zanetti dominou as eliminatórias da prova na quinta-feira, quando fez 15.800 - nenhum de seus adversários passou de 15.000 pontos. Assim, o brasileiro entra como favorito à medalha de ouro na final que acontece neste sábado.