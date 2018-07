Brasil começa bem no Grand Slam da Polônia de vôlei de praia

O Brasil teve nesta quarta-feira um bom começo no Grand Slam da Polônia, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia disputada em Stare Jablonki. Com quatro duplas na chave feminina, somou sete vitórias em oito jogos. As únicas a sofrerem uma derrota foram Juliana e Maria Elisa, enquanto Ágatha/Bárbara Seixas, Fernanda Berti/Taiana e Talita/Larissa tiveram aproveitamento 100% no primeiro dia.

Ágatha e Bárbara Seixas ganharam nesta quarta-feira das holandesas Braakman e Van der Vlist (21/13 e 21/17) e das norte-americanas Summer e Day (21/11 e 21/19). Agora, elas decidem a liderança do Grupo B nesta quinta, contra as suíças Zumkehr e Heidrich.

Talita e Larissa vivem situação idêntica. Depois de vitórias nesta quarta-feira sobre as suíças Forrer e Vergé-Dépré (21/23, 21/18 e 16/14) e as austríacas Chukwuma e Schwaiger (21/15 e 21/16), vão decidir a ponta do Grupo D contra as alemãs Holtwick e Semmler.

Fernanda Berti e Taiana também ganharam duas vezes nesta quarta-feira, contra as alemãs Bieneck e Grobner (21/16 e 21/17) e as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug (21/16 e 21/16). E vão decidir a liderança do Grupo H contra as polonesas Brzostek e Kolosinska.

Enquanto isso, Juliana e Maria Elisa estrearam com vitória sobre as polonesas Strag e Kociolek (21/13 e 21/14), mas perderam na sequência para as suíças Goricanec e Hüberli (21/19, 18/21 e 14/16). Assim, elas vão ter que disputar a repescagem do torneio.

Na chave masculina do Grand Slam da Polônia, Evandro e Vitor Felipe passaram nesta quarta-feira pelo qualifying e garantiram a participação de quatro duplas brasileiras no torneio - Alison/Bruno Schmidt, Pedro Solberg/Álvaro Filho e Ricardo/Márcio já estavam previamente classificados.