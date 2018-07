Brasil começa caminhada para retomar hegemonia do futebol de areia

SÃO PAULO - O Brasil estreia na Copa do Mundo Fifa de Futebol de Areia na madrugada desta quinta-feira, as 3h30, contra o Irã. A competição acontece pela primeira vez nas areias do Taiti, e é a chance de a seleção brasileira tentar recuperar a hegemonia do esporte, após perder o último mundial da categoria para a Rússia, em 2011.

A equipe brasileira sofre uma reformulação, e atletas conhecidos como os craques Benjamin e Buru não vão participar da competição. A seleção terá a entrada de cinco estreantes: Fernando DDI, Bruno Xavier, Eudin, Datinha e Bokinha. Que vão contar com a ajuda dos experientes Mão, Leandro Fanta, Daniel, Bueno, Jorginho, André e Bruno Malias.

No entanto, o ex-jogador e atual técnico da seleção, Junior Negão não se mostra preocupado com a pouca experiência da equipe e aposta na juventude para vencer a competição: “Temos hoje um time renovado, que sabe que o individual não ganha mais jogo, mas sim o coletivo. Voltamos a jogar com alegria", disse o técnico.

No último mundial, sediado em Ravena, na Itália, o Brasil perdeu a final por 12 a 8 da Rússia. A seleção européia levará à competição nove dos 12 jogadores que foram campeões mundiais, com destaque para Ilya Leonov, eleito o melhor jogador do mundo na ocasião.

Para o treinador brasileiro, pela primeira vez, o Brasil não será o favorito a ganhar a competição. "A Rússia é o time a ser batido neste mundial. Eles são os atuais campeões e têm o melhor campeonato do mundo. Os russos são hoje o que o Brasil foi ontem.", afirmou Junior Negão.

A competição é formada por 16 equipes, separadas em quatro grupos. As duas melhores de cada chave se classificam para a etapa final, que acontece em formato de mata-mata. Após enfrentar o Irã, as próximas partidas da seleção brasileira, pelo grupo C, serão contra a Ucrânia, na madrugada de sábado (21), e o Senegal, na madrugada de segunda-feira (23).

Os componentes dos outros grupos são: Grupo A - Taiti, Emirados Árabes Unidos, Espanha e Estados Unidos; Grupo B - Holanda, Ilhas Salomão, Argentina e El Salvador; Grupo D - Rússia, Japão, Paraguai e Costa do Marfim.