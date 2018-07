Brasil começa com 100% na competição que encerra temporada do vôlei de praia

Nesta quarta-feira, Ágatha/Bárbara e Alison/Bruno Schmidt voltam à quadra, enquanto que Larissa/Talita e Evandro/Pedro Solberg estreiam na competição disputada na costa leste norte-americana. O Brasil é representado pelas duplas convocadas aos Jogos Olímpicos de 2016, que será no Rio.

Alison e Bruno Schmidt iniciaram a disputa com o pé direito. Os campeões mundiais driblaram as altas temperaturas da Flórida e superaram os austríacos Clemens Doppler e Alexander Horst por 2 sets 0, com parciais de 21/18 e 7 a 3 quando Horst sofreu uma queda de pressão por conta do calor e a partida foi encerrada.

Nesta quarta-feira, a parceria encara os donos da casa Phil Dalhausser/Nick Lucena, na reedição da decisão do Grand Slam de Long Beach, também nos Estados Unidos. "Está muito quente, abafado, o motor do adversário até pifou. Me irritei um pouco no começo do jogo com um erro do árbitro, mas é normal. O calor contribui para que você fique sem paciência. A partida começou 7/2 para a Áustria, mas o Bruno teve calma e conseguimos virar bem as bolas", analisou Alison.

Evandro e Pedro Solberg estreiam na competição diante de Paolo Nicolai e Daniele Lupo, da Itália. A dupla vice-líder do Circuito Mundial aproveitou a folga nesta terça-feira para ajustar os últimos detalhes para o confronto.

No torneio feminino, pelo Grupo A, Ágatha e Bárbara Seixas tiveram como adversárias as espanholas Liliana Fernández/Elsa Baquerizo, além da chuva que caiu, mas venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/17. "Foi um bom jogo, apesar de começar a chover um pouco e ventar. As espanholas possuem um time experiente e que está junto a muito tempo, com um potencial físico muito bom. Mas conseguimos impor nosso voleibol e ganhamos, isso foi o mais importante nessa estreia", comentou Bárbara.

As campeãs mundiais também enfrentariam as canadenses Jamie Broder e Kristina Valjas, mas o confronto foi adiado para esta quarta-feira, já que a quadra 2, com areia compactada e conchas, não apresentou condições de jogo. A quadra 2 também receberia a partida entre Larissa/Talita e Chantal Laboureur e Julia Sude, da Alemanha, mas o jogo acabou transferido para quinta.

Com isso, as campeãs brasileiras estreiam na competição nesta quarta-feira diante das holandesas Madelein Meppelink e Marleen Van Iersel - na reedição da decisão do Grand Slam de Olsztyn, na Polônia. Ainda nesta quarta, Larissa e Talita e Ágatha e Bárbara Seixas enfrentam as norte-americanas Emily Day/Jennifer Kessy e Lauren Fendrick/April Ross, respectivamente.

A etapa, que faz neste ano a sua estreia no calendário, segue o modelo do ATP Finals, do circuito masculino de tênis. Disputam a competição somente as oito melhores duplas da temporada. No caso do World Tour Finals, entram ainda mais duas duplas de cada naipe por convite.

O World Tour Finals vai encerrar a temporada de 2015 do Circuito Mundial, embora o calendário deste ano ainda preveja outras três competições a serem disputadas. As etapas de Puerto Vallarta (México), Antalya (Turquia), e Doha (Catar), todas no formato Open, já serão válidas para a temporada de 2016.