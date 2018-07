Brasil começa mal competição entre as mulheres

A etapa do Rio do Circuito Mundial de surfe começou ontem. Mas só para as mulheres. Os homens adiaram a estreia, esperando condições melhores do mar, que estavam com ondas pequenas. O primeiro dia, com bom público e sol escaldante, não foi dos mais positivos para o Brasil. Só a surfista Silvana Lima segue firme na disputa. Ela ganhou a primeira fase e passou direto para as oitavas de final. Já Maya Gabeira, Andrea Lopes e Suelen Naraísa, convidadas do campeonato, decepcionaram. Perderam a primeira bateria e fracassaram na repescagem, dando adeus precoce ao evento.

"A onda está pequena, embora esteja abrindo. Está sem vento, com bom sol, está lindo. Estou feliz", disse Silvana, que superou na primeira bateria a neozelandesa Paige Hareb e a australiana Felicity Palmateer. "Só quero fazer o meu melhor, quem sabe avançar até a final e ganhar o campeonato", afirmou, com personalidade.

Uma das candidatas ao título, a havaiana Carissa Moore conseguiu com tranquilidade classificação para as oitavas.