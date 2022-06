Brasil começa Mundial de Natação da Hungria com 15º lugar no nado artístico

O Brasil começou o Mundial de Natação com um 15º lugar no dueto feminino técnico do nado artístico, nesta sexta-feira, em Budapeste, na Hungria. Laura Miccuci, de 22 anos, e Jullia Catharino, de 19, totalizaram 78.4679 pontos e ficaram fora da disputa da final, que será no domingo. Avançaram as 12 primeiras colocadas.

As brasileiras terminaram 2.2161 pontos atrás das sul-coreanas Yoonseo Hur e Riyoung Lee, que fizeram a 12ª melhor pontuação. Miccuci e Catharino estavam na posição limite para avançar quando restavam apenas três duplas para se apresentar e foram ultrapassadas por todas. No caso, as fortes representantes de Estados Unidos, Ucrânia e Alemanha.

As melhores da fase de classificação foram as chinesas Liuyi Wang e Qianyi Wang, com 92.6378 pontos, 0.7813 a mais do que as ucranianas Maryna Aleksiiva e Vladyslava Alkesiiva. Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri, da Áustria, terminaram com 90.2869 pontos.

Depois de começar o Mundial com participação em apenas uma prova, o Brasil terá mais representantes competindo no sábado, quando serão realizadas as primeiras disputas da natação. O dia também será de mais nado artístico, com as provas do combo livre e do dueto misto técnico.

Nomes como Fernando Scheffer e Nicholas Santos estão entre os destaques. Scheffer, bronze na última Olimpíada (nos 200m) disputará os 400m livre assim como Guilherme Costa. Já o experiente Nicholas Santos, aos 42 anos, entra para a disputa dos 50m borboleta, prova em que acumula 5 ouros em mundiais de piscina curta - 25 metros.

Veja os brasileiros que disputam no sábado o Mundial de Natação:

Natação

400m livre feminino - Gabrielle Roncatto

100m borboleta feminino - Giovanna Diamante

200m medley feminino - Stephanie Balduccini

400m livre masculino - Guilherme Costa e Fernando Scheffer

100m peito masculino - Felipe França

50m borboleta masculino - Nicholas Santos

400m medley masculino - Stephan Steverink

Nado Artístico

Combo livre - Laura Miccuci, Anna Giulia Veloso, Jullia Catharino, Luiza Rodrigues, Victória Casale, Gabriela Regly, Rafaela Garcia, Celina Rangel, Ana Beatriz Nunes, Ana Luiza Nascimento (R) e Luisa Ferreira - 5h

Dueto Misto técnico - Gabriela Regly e Fabiano Ferreira - 8h