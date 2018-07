Brasil comemora evolução no handebol após eliminação no Mundial

SARAGOÇA - De um lado, a felicidade por ir até as oitavas de final do Mundial masculino de handebol pela segunda vez na história. Do outro, a tristeza pelo sentimento de que o caminho percorrido poderia ter sido maior. O que fica, porém, é a certeza de que o handebol brasileiro evoluiu, apesar da eliminação frente à Rússia, neste domingo, por 27 a 26.

"Quem diria que hoje estaríamos tristes por cair diante de uma equipe tão forte?", destacou o técnico espanhol Jordi Ribera, que comanda o Brasil no masculino. "Tivemos méritos iguais aos deles e com chances iguais de passar às quartas de final. A equipe teve uma entrega total durante 60 minutos, jogou com técnica e tática em momentos determinados. Nos faltou alguma coisa na defesa, talvez tenhamos sido um pouco brandos demais. Cometemos alguns erros de ataque, mas estou orgulhoso", comentou ele.

O resultado ganha em expressão por ser o primeiro torneio de uma seleção renovada, que começa a ser formada visando os Jogos do Rio/2016. "O Brasil veio aqui com a ideia da preparação para as Olimpíadas e no final demonstramos qualidade, despertamos interesse e isso é muito importante para olhar o futuro com otimismo. Estamos com um grupo que nos dará muitas alegrias no futuro."

O armador central Diogo Hubner também mostrou o contraste de sentimentos. "Estamos muito tristes pelo jogo, mas muito felizes com a nossa participação. Chegamos aqui vistos como um das equipes que jogaria pela ''segunda divisão'' e agora estamos na primeira divisão, jogando de igual para igual com alguns dos melhores do mundo. Nós lutamos e tentamos fazer nosso melhor no jogo. Mas a Rússia é um time muito forte. Estou muito feliz com o que fizemos aqui."