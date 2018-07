Brasil comemora grupo tranquilo no handebol masculino A seleção brasileira masculina de handebol deu sorte no sorteio dos grupos do Mundial do ano que vem, previsto para começar em 15 de janeiro. O time caiu na mesma chave que a Espanha, atual campeã mundial, mas tem condições de vencer os outro quatro adversários do Grupo A: Bielo-Rússia, Chile, Eslovênia e Catar, o dono da casa.