Brasil conhece rivais no Pan-Americano de Handebol

"Acabamos de voltar do Sul-Americano e conhecemos algumas das equipes que participarão da competição, assim como algumas que enfrentamos no Pan de Guadalajara, em 2011. Vamos chegar bem preparados para nos apresentarmos bem", disse Soubak, lembrando da disputa do Campeonato Sul-Americano em março, na Argentina, quando o Brasil foi campeão invicto.

No Campeonato Pan-Americano da República Dominicana, o Brasil entra como favorito ao título e a ficar com uma das vagas em disputa para o Mundial da Sérvia, em dezembro. A preparação brasileira começa no dia 22 de maio, quando a seleção se reúne para treinos e dois amistosos contra a Áustria.