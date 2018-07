Brasil conhece seus adversários no Pan-Americano Adulto de Handebol Feminino

Estão definidos os primeiros adversários do Brasil no Campeonato Pan-Americano de Handebol Feminino, que será disputado de 18 a 25 de junho em Buenos Aires, na Argentina. Campeão nas últimas três edições do torneio continental, o País estará no Grupo A com Colômbia, Estados Unidos, Porto Rico e Paraguai.

A competição terá 10 equipes e as três melhores vão garantir vaga no Mundial da Alemanha, que será realizado de 1 a 17 de dezembro. Na chave B caíram República Dominicana, Guatemala, Argentina, Uruguai e Chile. As duas melhores seleções de cada grupo avançam para as semifinais, sendo que o primeiro colocado do A enfrenta o segundo do B e vice-versa.

No Campeonato Pan-Americano, a seleção brasileira será comandada pelo treinador interino Sérgio Graciano, que tem seu trabalho reconhecido à frente das seleções de base, com títulos de bicampeão juvenil e júnior (2002 e 2004). O técnico permanente do Brasil, que estará à frente da equipe nacional neste ciclo olímpico, será estrangeiro. No entanto, por ainda ter vínculo com seu clube, ele não pode ter seu nome divulgado neste momento.

"A Confederação Brasileira me fez o convite e eu não poderia recusar. Estou muito feliz e será um prazer ajudar a seleção feminina neste momento de transição. Nós que trabalhamos com esporte somos movidos a desafios e este será mais um na minha carreira. Quero ajudar a reestruturar esse grupo que é vencedor e já nos deu tantas alegrias", afirmou Sérgio Graciano.