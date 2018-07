Brasil conquista 1º pódio em provas mistas da natação O Brasil conquistou neste sábado a sua primeira medalha em provas mistas na natação. O pódio veio no revezamento 4x50 metros medley da etapa de Estocolmo, na Suécia, da Copa do Mundo de Natação em piscina curta, de 25 metros. As provas mistas são a grande novidade da atual temporada da Copa do Mundo.