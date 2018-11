Brasil conquista 4 vagas aos Jogos Pan-Americanos de 2019 na maratona aquática

O Brasil garantiu nesta sexta-feira quatro vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. As classificações vieram após a prova de 10 km realizada no Club de Regatas de Lima, na capital peruana, no Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos. Elas foram asseguradas por Ana Marcela Cunha, Viviane Jungblut, Allan do Carmo e Victor Colonese.

Na disputa entre as mulheres, Ana Marcela Cunha, matematicamente campeã do Circuito Mundial de 2018, esteve entre as primeiras colocadas em todas as seis voltas. Viviane Jungblut também ficou no pelotão principal em todo o percurso. Ao fim dos 10 km, Ana Marcela terminou a prova com o título, enquanto que Viviane finalizou em terceiro, repetindo o resultado da prova de 5 km.

"Foi uma prova que consegui encaixar a estratégia e me senti melhor do que nos 5 km. Foi uma prova dura por ser seletiva. Sabemos que não tem um nível do circuito mundial, mas a galera foi bem forte para tentar conseguir essa vaga", disse Ana Marcela. "O nosso objetivo principal era conseguir a vaga e completamos esse objetivo. Foi minha segunda prova de 10 km com o traje e isso é novo pra gente, mas estou feliz com o resultado", falou Viviane.

No masculino, a dupla brasileira esteve entre os primeiros nadadores desde o início. Victor Colonese, que não fez a sua primeira volta tão bem, se recuperou para terminar a prova na segunda colocação, empatado com atletas da Venezuela e da Argentina. Allan do Carmo, que chegou a liderar o pelotão entre a segunda e a terceira volta, terminou em sétimo.

"Hoje (sexta-feira) foi uma experiência nova para mim, nadando com o traje de borracha. Foi um bom resultado para mim e para o Brasil. Uma disputa bem acirrada e com o objetivo de conseguir as quatro vagas", contou Colonese.

"Acabei sentindo um pouco no final talvez um pouco por causa do traje e por causa da prova de 5 km, mas o objetivo foi conquistado e isso é o importante. A classificação veio e agora é se preparar para a disputa interna no Brasil", explicou Allan.