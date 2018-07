Brasil conquista duas pratas no Grand Prix de judô O Brasil esteve perto do título em duas oportunidades, mas perdeu ambas as finais e terminou o primeiro dia do Grand Prix de judô, neste sábado, em Qingdao, na China, com duas medalhas de prata. Erika Miranda, na categoria até 52 quilos, e Ketleyn Quadros, até 57 quilos, foram as responsáveis pelas segundas colocações. O País ainda garantiu um bronze, novamente entre as mulheres, com Gabriela Chibana, na categoria até 48 quilos.