Brasil conquista mais 3 ouros na Copa do Mundo de judô

Leandro Guilheiro, Hugo Pessanha e Luciano Corrêa foram os responsáveis pelas conquistas douradas do dia. Guilheiro levou a melhor na categoria até 81 kg. Na final, ele venceu o russo Sirazhudin Magomedov por ippon, subindo ao pódio pela quinta vez seguida no Circuito Mundial - já tinha levado medalhas nos Grand Slams de Tóquio, Paris e Rio e no Grand Prix da Tunísia.

"Tive um dia muito bom e ser regular no Circuito Mundial faz diferença. Luto para vencer por ippon e para ouvir o hino brasileiro. Isso é o que me motiva. Estou muito feliz em competir em casa, diante da minha família e amigos", comemorou o judoca.

Já Hugo Pessanha, na categoria até 90 kg, superou o georgiano Varlam Lipartelani por yuko na decisão e também valorizou a boa fase. "O bom momento é resultado de muito treino, trabalho, determinação e confiança", afirmou. "Com certeza é uma fase especial na minha carreira, onde estou colhendo frutos de muita dedicação. Queria agradecer também aos torcedores, que me empurraram nessa conquista."

Luciano Corrêa foi outro a agradecer a torcida que lotou o ginásio. "É um gostinho a mais ganhar aqui no Brasil. As lutas foram difíceis e gostaria de agradecer esta torcida que me apoiou do início ao fim. Essa medalha também é deles", comentou o brasileiro, que venceu o russo Tagir Khaybulaev na final da categoria até 100 kg.

Além das medalhas douradas, Mayra Aguiar ficou com a prata entre as judocas até 78 kg e Rafael Silva também foi o segundo melhor entre os homens com mais de 100 kg. O único bronze do dia veio com Maria Portela, terceira colocada na categoria até 70 kg. Com os resultados, o Brasil encerrou a etapa da Copa do Mundo somando cinco ouros, três pratas e quatro bronzes.