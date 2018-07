Brasil conquista sua primeira medalha no bobsled

O Brasil conquistou nesta quinta-feira sua primeira medalha no bobsled. A conquista foi obtida na dupla masculina, com Edson Bindilatti e Edson Martins, na sétima etapa da Copa América, em Park City, nos Estados Unidos. A dupla brasileira ficou em terceiro lugar com o tempo de 1min39s66, a 47 centésimos de segundo do primeiro colocado. O Brasil teve o melhor tempo no "push" - a corrida que impulsiona o trenó - 4s99. A disputa apresentou quatro equipes norte-americanas e três canadenses.

Na dupla feminina, Fabiana dos Santos e Sally Mayara ficaram na quarta colocação, com o tempo de 1min42s32, a 0s66 das canadenses Alysia Rissling e Josee Theoret, que ficaram em primeiro lugar. Também nessa prova, as brasileiras tiveram o melhor push.

Neste sábado, é hora de o quarteto masculino descer.