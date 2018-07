Brasil conquista um ouro na China PSG e Olympique voltam a mandar

Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha recuperaram a ponta da competição. O PSG havia vencido o Troyes sábado por 4 a 0, e ontem o Olympique bateu o Lille por 1 a 0. Ambos têm 26 pontos e foram ajudados pelas derrotas de dois concorrentes que entraram em campo ontem. O Bordeaux foi derrotado pelo Montpellier por 1 a 0 fora de casa, e o Lyon caiu por 3 a 0 diante do Toulouse, também como visitante.

O Noroeste venceu o Audax por 1 a 0 no jogo de volta da final da Copa Paulista (no de ida havia ganho por 2 a 1) e conquistou o bicampeonato. Esse título dá direito ao time de Bauru de disputar não só a Copa do Brasil do ano que vem como também a Recopa Sul-Brasileira. A partida foi disputada na manhã de ontem no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e o gol foi do atacante Diogo aos 20 minutos do segundo tempo.