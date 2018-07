Brasil conquista vaga olímpica inédita na ginástica feminina por equipes

LONDRES - A ginástica artística do Brasil conseguiu um feito histórico nesta quarta-feira. As brasileiras ficaram na quarta colocação do evento teste de Londres e, assim, conquistaram pela primeira vez na história da modalidade a classificação de uma equipe completa, com seis atletas, para os Jogos Olímpicos de Londres. Itália, Canadá e França também se classificaram nas três primeiras colocações.

A conquista da vaga no feminino permite que seis brasileiras briguem por uma medalha olímpica inédita. Caso conquistasse apenas uma classificação individual, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) teria que escolher uma única atleta para ir aos Jogos de Londres e assim, impediria que as demais competissem, mesmo tendo chances reais de pódio em determinados aparelhos.

O Brasil chegou à sua última rotação, a trave, precisando somar 52.208 pontos no aparelho para se manter à frente da Bélgica, a quinta colocada. Como comparação, no Mundial de Tóquio, no ano passado, as brasileiras conquistaram 53.199. Logo, bastaria não falhar, repetir o desempenho do Japão, para comemorar a vaga olímpica.

Se tantas vezes as brasileiras falharam em momentos decisivos, desta vez elas buscaram forças nos erros do passado para somarem um total de 53.331 pontos, o suficiente para manter o Brasil no quarto lugar, à frente também da Coreia do Sul. Jade Barbosa foi a única que errou, jogando pressão para Daniele Hypolito, mas a mais veterana do elenco, com três Olimpíadas no currículo, tirou 13.866 e comemorou.

O Brasil terminou o pré-olímpico 217.985 pontos. A Itália liderou, com 224.621. Em segundo veio o Canadá, com 221.913. A França ficou em terceiro, com 220.744. Como comparação, no Mundial, em outubro, as brasileiras somaram 212.497, cerca de 5.5 a menos que agora.

A vaga olímpica também deve pôr fim à polêmica quanto aos rachas no grupo. Nos Jogos Pan-Americanos, as brasileiras decepcionaram e ficaram até fora do pódio, em quinto, atrás até do México a da Colômbia, tradicionalmente mais fortes. Depois, expuseram atritos por conta de vaidades e também do debate sobre a recriação ou não de uma seleção permanente. Em Londres, porém, falou mais alto o interesse coletivo de levar o Brasil pela primeira vez a uma Olimpíada com equipe completa.

Na terça-feira, um dia antes, pouco mais de um ponto afastou a equipe masculina do Brasil da vaga olímpica. Sem Diego Hypolito e Victor Rosa, machucados, a seleção brasileira terminou o evento teste em sexto, dois lugares abaixo do que o necessário. Mesmo assim, três brasileiros vão aos Jogos de Londres. Hypolito e Arthur Zanetti por terem sido medalhistas no Mundial. Uma terceira vaga foi conquistada para o País por Sergio Sasaki que ficou entre os 24 melhores do evento teste. Ele mesmo deve ser o escolhido para voltar a Londres, na Olimpíada.