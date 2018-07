Brasil convoca 182 atletas para a Paralimpíada

"Com esta convocação a delegação brasileira que disputará os Jogos Paralímpicos de Londres 2012 toma forma. A equipe será formada por atletas e comissão técnica de altíssimo nível. Tenho confiança extrema em cada integrante desta equipe. O CPB fará o possível para oferecer a melhor estrutura em Londres para que o Brasil alcance seu principal objetivo nesta edição das Paralimpíadas, que é levar o País ao seu melhor resultado de todos os tempos", comentou o presidente do CPB, Andrew Parsons.

A maior parte da delegação brasileira está no atletismo, com 35 atletas e outros 14 atletas-guia, que acompanham os corredores que têm deficiência visual. A natação também terá equipe grande, com 20 atletas, entre eles André Brasil e Clodoaldo Silva, dois maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro na atualidade.

O Brasil será representado ainda no basquete em cadeira de rodas feminino (12 atletas), bocha (sete), ciclismo (dois), esgrima em cadeira de rodas (um), futebol de cinco (dez), futebol de sete (12), golball masculino e feminino (12), halterofilismo (cinco), hipismo (quatro), judô (10), remo (oito), tênis de mesa (14), tênis em cadeira de rodas (cinco), tiro esportivo (um), vela (dois) e voleibol sentado masculino e feminino (22).

Entre os brasileiros paralímpicos destaque também para Bruno Langraf, ex-goleiro do São Paulo que sofreu um acidente de carro em 2006, na véspera da final da Libertadores daquele ano, e ficou tetraplégico. Ele estará em Londres na vela, classe Skud 18, ao lado de Elaine Cunha.