Brasil convoca Rogerinho, Bellucci, Soares e Melo para enfrentar o Equador

Para Rogerinho, a convocação veio em ótima hora, ainda que já fosse aguardada. Mais cedo, a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) divulgou a lista de inscritos na Olimpíada com o nome dele seguido de um asterisco, uma vez que Dutra Silva precisa de mais uma participação na Davis para ficar apto a estar no Rio-2016.

Isso vai acontecer quando Rogerinho entrar em quadra no Minas Tênis Clube no primeiro dia do confronto, já que só ele e Bellucci foram convocados para jogar em simples. "A ideia é levar essa equipe com os quatro melhores que a gente tem hoje no Brasil, os quatro que vão para a Olimpíada, então nada mais correto neste momento que essa ser a equipe da Copa Davis", justificou o capitão João Zwetsch.

O confronto com o Equador servirá também como preparação para os tenistas brasileiros visando os Jogos Olímpicos, fator que motivou a escolha do piso duro. Guilherme Clezar, Orlando Luz e Marcelo Zormann serão reservas em Belo Horizonte.