Brasil corta 4 e define seleção olímpica no handebol

"Definir o grupo é a coisa mais difícil que pode haver para um técnico. Ainda mais que para as competições da Federação Internacional é permitido levar 16 jogadoras, mas para a Olimpíada só podemos ir com 14", afirmou Soubak, que fechou a lista de convocadas após o término da última fase de treinos e amistosos no Brasil - agora, a seleção parte para Europa.

Do grupo que disputou o último Mundial, no ano passado, em São Paulo, quando o Brasil terminou em quinto lugar, Soubak só fez uma única mudança para a Olimpíada: trocou Bárbara Arenhart pela também goleira Mayssa Pessoa. "A escolha foi muito difícil", admitiu o treinador, que elogiou a preparação brasileira. "Estou bem contente com o trabalho que temos feito."

Antes da definição da lista, o Brasil fez nesta sexta-feira o terceiro e último amistoso da série contra Cuba. E, assim como tinha acontecido nas duas vezes anteriores, venceu novamente as cubanas: 33 a 24, em São Luís (MA). Agora, as jogadoras ganharam folga, com reapresentação marcada para o dia 11 de julho, quando embarcam para aclimatação na Alemanha.

Confira a lista de convocadas:

Goleira - Chana Masson e Mayssa Pessoa

Armadora-direita - Deonise Cavaleiro, Francine Cararo (Fran) e Silvia Helena

Armadora-esquerda - Eduarda Amorim (Duda)

Central - Ana Paula Rodrigues e Mayara Fier

Ponta-direita - Alexandra Nascimento (Alê) e Jéssica Quintino

Ponta-esquerda - Fernanda França da Silva e Samira Rocha

Pivô - Daniela Piedade (Dani Piedade) e Fabiana Diniz (Dara)