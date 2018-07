Brasil crê em vaga olímpica mesmo sem Diego Hypolito A seleção brasileira masculina de ginástica artística terá dois desfalques importantes para a disputa do evento teste da Olimpíadas, a partir deste domingo, em Londres. Victor Rosa e Diego Hypolito, ambos do Flamengo sentiram lesão no ombro e voltaram para o Brasil. Mesmo sem os dois, o coordenador da equipe, Leonardo Finco, acredita que a seleção brasileira pode ganhar uma posição em relação ao Mundial do ano passado e conquistar uma das quatro vagas que estarão em jogo no evento.