Brasil dá vexame: é goleado pela Nigéria A seleção brasileira de futebol de areia fechou o ano dando vexame: foi goleada ontem pela anfitriã Nigéria por 9 a 4 na decisão da Copa Lagos, na Arena Eko Atlantic, em Victoria Island, e acabou com o vice-campeonato do torneio. O time brasileiro começou bem a partida e chegou a liderar o marcador por 4 a 3, com gols de Bruno Malias (2), Marquinhos e Serginho. No entanto, a equipe nigeriana não se intimidou e foi para cima até virar o placar e ficar com o título. Abu, com 5 gols, foi o grande herói nigeriano, Olawale (2) e Tale (2) completaram o marcador para a Nigéria.