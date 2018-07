Brasil, de Falcão e Vinícius, começa nesta quinta a defender o título da Copa do Mundo de Futsal

SÃO PAULO - A seleção brasileira de futsal inicia nesta quinta-feira a busca pelo seu sétimo título mundial na modalidade – o quinto desde que a Fifa passou a organizar a Copa do Mundo, em 1988. A equipe brasileira estreia contra o Japão ao meio-dia no horário de Brasília (21h na Tailândia).

Atual campeão da competição, o Brasil divide o favoritismo com a Espanha, rival que venceu nos pênaltis na decisão de 2008 depois do empate de 2 a 2. Juntos, os dois selecionados venceram as últimas seis edições da Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Japão, Líbia e Portugal, enquanto a Espanha divide o Grupo B com Irã, Panamá e Marrocos. Se terminarem a primeira fase na liderança, brasileiros e espanhóis só poderão se enfrentar na decisão, dia 18 de novembro.

"Esperamos fazer uma boa primeira fase. Quem sabe a torcida tailandesa não adota a seleção brasileira como segundo time. Seria uma ajuda muito bem vinda", diz o ala Falcão, escolhido o melhor jogador dos dois últimos mundiais. Campeão brasileiro pelo Orlândia, Falcão sofreu com diversas lesões na temporada. O jogador chegou a ser dúvida para a Copa do Mundo em função de um problema muscular na coxa direita, mas recuperou-se e voltou a atuar em amistoso contra um combinado japonês, na reta final de preparação para o mundial.

"Foi importante voltar nesse último jogo. Não saiu o gol, mas consegui fazer alguns movimentos que não estava fazendo e, o mais importante, sem dor nenhuma. Tenho certeza de que para a estreia do Mundial tudo vai estar da melhor maneira possível", avalia o jogador, autor de 19 gols em 18 jogos pelo Orlândia na última edição da Liga.

O ala Vinícius, companheiro de clube de Falcão, poderá ter a honra de erguer o troféu pela segunda vez. O jogador foi o capitão da seleção na conquista da Copa do Mundo de 2008, disputada no Brasil. "Encaro como minha última chance de conquistar o título mais importante de um atleta do futsal. Quando você tem essa oportunidade, a motivação é máxima e a vontade maior ainda", afirma o jogador, que completa 35 anos em dezembro.

A Copa do Mundo de Futsal é disputada por 24 seleções, divididas em seis grupos. Os dois primeiros de cada chave, mais os quatro melhores terceiros colocados, avançam para as oitavas de final. O Brasil faz seu segundo jogo na Copa do Mundo no domingo, contra a Líbia, e encerra a participação na primeira fase dia 7, contra Portugal. O canal por assinatura SporTV transmite os jogos. A partir da fase de oitavas, os jogos são mata-mata. Em caso de empates, há dois tempos de cinco minutos e disputa de pênaltis, persistindo a igualdade.

O ELENCO DO BRASIL

Goleiros

Guitta (Orlândia - BRA)

Tiago (Joinville - BRA)

Franklin (Corinthians - BRA)

Beques

Neto (Joinville - BRA)

Rodrigo (Carlos Barbosa - BRA)

Rafael (InterMovistar - ESP)

Alas

Ari (Barcelona - ESP)

Gabriel (Barcelona - ESP)

Falcão (Orlândia - BRA)

Vinícius (Orândia - BRA)

Pivôs

Wilde (Barcelona - ESP)

Simi (Corinthians - BRA)

Jé (Orlândia - BRA)

Fernandinho (Dínamo Kiev - UCR)

Técnico: Marcos Sorato, o Pipoca