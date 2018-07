Brasil de Pelotas se despede de sua casa com vitória sobre Tupi no minuto final

Na estreia do técnico Estevam Soares no comando do clube mineiro, o elenco mostrou um futebol mais compacto e com responsabilidade tática, mas sofreu com as bolas alçadas na área. Mas, com a vitória do Sampaio Corrêa na sexta-feira em cima do Criciúma, por 1 a 0, o Tupi caiu para a lanterna, com apenas três pontos - enquanto os maranhenses chegaram a quatro. Esta foi a quinta derrota consecutiva do time de Juiz de Fora (MG).

Precisando da vitória diante do seu torcedor, o Brasil começou o jogo pressionando o adversário dentro de Pelotas. Apesar de ter entrado em campo com uma formação mais defensiva e priorizando a marcação, o Tupi sofria para encontrar espaços e contra atacar o adversário que cresceu nos primeiros 20 minutos e só não balançou as redes porque pecou nas finalizações.

Na primeira oportunidade aos nove minutos de bola rolando, o meia Diogo Oliveira ganhou da marcação, chegou na linha de fundo e cruzou para dentro da grande área, mas não encontrou ninguém e ficou lamentando fora do gramado. Mais tarde, aos 15, foi a vez de Weldinho abrir espaço e arriscar um chute de longe, mas ela passou longe do gol de Rafael Santos.

Durante os minutos finais da etapa inicial, o jogo se concentrou no meio campo, com os dois times brigando pela possa da bola. Com o apito final do árbitro, o discurso dos jogadores foi unânime: "É um jogo de marcação". Mas, assim que a bola rolou nos 45 minutos finais, o que se viu foi um Brasil mais solto e determinado a balançar as redes.

Após muitas tentativas, cartões amarelos e faltas, o time da casa finalmente conseguiu abrir o placar. Já aos 45 minutos, em uma cobrança de falta pelo lado esquerdo do ataque, Marlon levantou a bola no segundo pau e Felipe Garcia entrou em velocidade na grande área para ganhar da marcação e testar firme para o fundo das redes de Rafael Santos.

A nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B está toda marcada para a próxima terça-feira. Desta vez em casa, o Tupi recebe o Luverdense no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), às 19h15. Mais tarde, às 21h30, o Brasil viaja para enfrentar o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 x 0 TUPI

BRASIL DE PELOTAS - Eduardo Martini; Weldinho (Galiardo), Teco, Leandro Camilo e Marlon; Washington, Leandro Leite e Diogo Oliveira (Clébson); Ramon, Marcos Paraná (Nathan) e Felipe Garcia. Técnico: Rogério Zimmermann.

TUPI - Rafael Santos; Henrique, Heitor, Hélder e Bruno Costa; Recife, Rafael Jataí, Marcos Serrato (Filipe Alves) e Vinícius Kiss; Giancarlo (Ygor) e Thiago Silvy (Jonathan). Técnico: Estevam Soares.

GOLS - Felipe Garcia, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

CARTÕES AMARELOS - Marcos Paraná (Brasil); Rafael Santos, Henrique e Hélder (Tupi).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).