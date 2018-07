Brasil decepciona em último dia no Grand Slam de judô

Depois de comemorar uma prata e um bronze no domingo, o Brasil fechou o seu terceiro e último dia no Grand Slam de judô de Tóquio, no Japão, sem nenhuma medalha conquistada. Luciano Corrêa (100kg), Daniel Hernandes (+100kg), Rafael Silva (+100kg), Mayra Aguiar (78kg) e Maria Suellen Althamam (+78kg) fracassaram em suas tentativas de subir ao pódio na competição.

Entre os homens, Luciano Corrêa bateu o húngaro Balint Farkas em sua estreia, mas em seguida foi superado pelo japonês Ryunosuke Haga, que assegurou a vitória com um yuko de vantagem. Já Daniel Hernandes e Rafael Silva caíram logo na primeira luta. O primeiro deles acabou batido pelo holandês Luuk Verbij, por wazari, enquanto o segundo foi eliminado por Hiroki Tachiyama, do Japão, também por wazari.

Já as judocas do Brasil tiveram um desempenho um pouco melhor, mas também não tiveram grandes motivos para comemorar. Mayra Aguiar venceu a japonesa Asami Hiraoka no seu primeiro combate e depois passou pela canadense Amy Cotton. Porém, deu adeus à competição nas quartas de final ao ser derrotada pela chinesa Xiuli Yang, por ippon.

Outra brasileira que caiu nas quartas de final foi Maria Suelen Althaman. Ela estreou como "bye" diretamente na segunda rodada, batendo a sul-coreana Ji-Youn Kim. Porém, na sequência caiu diante da cubana Idalys Ortiz, por wazari.

Ao fechar a segunda-feira de forma decepcionante, o Brasil encerrou sua participação com o quarto lugar no quadro geral de medalhas em Tóquio, com uma prata e dois bronzes ao total. O Japão, com 11 ouros, sete pratas e oito bronzes, teve amplo domínio e foi o campeão, seguido pela França e pela Coreia do Sul, respectivamente segunda e terceira colocadas na competição.

Os destaques do Brasil no Grand Slam de Tóquio foram Tiago Camilo, que só perdeu na final e ficou com a prata na categoria até 90 kg, e Leandro Guilheiro (-81 kg) e Sarah Menezes (-48 kg), que faturaram a medalha de bronze.