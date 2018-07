Brasil define distribuição de atletas por aparelhos no Mundial de Ginástica

A comissão técnica da seleção brasileira de ginástica artística definiu nesta terça-feira os aparelhos em que cada atleta vai competir no Mundial. O campeonato começa na segunda-feira que vem, dia 2 de outubro, e acontecerá até o dia 8, na cidade de Montreal, no Canadá.

Ouro olímpico em Londres-2012 e prata no Rio-2016, Arthur Zanetti mais uma vez competirá somente nas argolas. Arthur Nory estará na barra fixa e no solo, no qual faturou o bronze no Rio. Já Caio Souza será o representante do Brasil no individual geral.

Entre as mulheres, tanto Rebeca Andrade quanto Thaís Fidelis irão competir no salto, nas assimétricas, na trave e no solo, em busca de uma vaga nas finais do individual geral e também de cada aparelho.

"Chegamos a essa definição levando em conta a possibilidade que cada um tem de chegar às finais de cada aparelho e do individual geral. Acreditamos que eles podem ter um bom desempenho dessa forma. Nosso objetivo é alcançar o maior número de finais possíveis", disse Marcos Goto, coordenador da modalidade da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Depois de um período de treinos no CT da seleção, no Rio, os atletas viajaram para o Canadá, onde encerram a fase de aclimatação nesta quarta-feira. Agora, a equipe intensificará os treinamentos até domingo, véspera do início da competição.

"Estamos todos empenhados em fazer uma boa apresentação neste Mundial. Nossos ginastas se superam a cada treinamento aqui na aclimatação. Conseguimos estabelecer um excelente sincronismo entre parte técnica e multidisciplinar, desse modo, eles estão tendo uma ótima recuperação a cada período de treinamento", disse Goto.