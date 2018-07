Brasil define equipe de luta para o Pré-Olímpico

RIO - Nove atletas brasileiros vão lutar por vaga na luta olímpica dos Jogos de Londres. Os nomes foram definidos no Campeonato Brasileiro da modalidade, disputado no ginásio do Cefan, no Rio, e organizado pela Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA).

Os competidores foram selecionados para participar do Torneio Pré-Olímpico previsto para março, em Orlando, nos Estados Unidos, e também foram observados para a definição do grupo que disputará o Campeonato Pan-americano, em fevereiro, em Colorado Springs, igualmente nos Estados Unidos.

Farão parte da delegação do pré-olímpico Susana Almeida (-48 Kg), Joice Silva (-55 kg), Dailane Gomes (- 63 kg) e Aline Ferreira (-72 kg) do estilo livre feminino. Diego Romanelli (-60 kg) , Angelo Moreira (-66 kg) e Davi Albino (-96 kg) serão os representantes do Brasil no estilo greco-romano. Já os irmãos Adrian e Antoine Jaoude (- 84 kg e -120 kg, respectivamente) serão os homens do Brasil no estilo livre.

Na Olimpíada de Pequim, o Brasil teve apenas uma representante na luta, Rosângela Conceição, a Zanza, no estilo livre. Ela foi a primeira brasileira a participar de uma edição dos Jogos. O masculino não conseguiu classificação.