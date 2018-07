Brasil define equipes de natação e saltos para Mundial

Ao todo, 22 nadadores representarão o Brasil nas provas individuais e nos cinco times de revezamento: 4x100 metros livre e 4x100m medley masculino e feminino e 4x200m livre masculino. Os últimos índices foram obtidos no Troféu Maria Lenk, no início do mês.

Atual campeão mundial nos 50 e nos 100 metros livre, Cesar Cielo terá a companhia de André Schultz, Bruno Fratus, Felipe França Silva, Felipe Lima, Guilherme Guido, Henrique Barbosa, Henrique Rodrigues, João de Lucca, Kaio Márcio Almeida, Leonardo de Deus, Marcelo Chierighini, Nicholas Santos, Nicolas Oliveira, Rodrigo Castro e Thiago Pereira.

Entre as mulheres, estão garantidas no Mundial: Carolina Mussi, Daynara de Paula, Fabíola Molina, Flávia Delaroli Cazziolato, Michelle Lenhardt e Tatiana Lemos Barbosa. A lista das provas de cada nadador em Xangai será definida depois de uma avaliação da comissão técnica, que será formada por Alberto Silva, Arilson Silva, Carlos Matheus, Fernando Vanzela, Luiz Raphael e Marco Veiga.

Definida, a seleção de natação viajará no dia 12 de junho para iniciar os treinos em Londres, no Crystal Palace, mesmo local que será utilizado para a preparação para os Jogos Olímpicos de 2012.

Também foi anunciada nesta quinta a lista dos saltadores brasileiros. César Castro, quinto colocado no trampolim de 3 metros no último Mundial, vai liderar a equipe, que contará ainda com Juliana Veloso (trampolim de 3 metros), Hugo Parisi e Rui Marinho (ambos na plataforma e na plataforma sincronizada).

O Brasil levará também seleções para disputar a Maratona Aquática, já definida, o nado sincronizado e o polo aquático. As duas últimas modalidades ainda não tiveram suas equipes definidas.