Brasil derrota Japão no Desafio Internacional de Judô, em São Paulo

A seleção brasileira de judô derrotou o Japão neste domingo no Desafio Internacional, disputado no Teatro Pompeia, dentro do Shopping Bourbon, em São Paulo. Os judocas da casa venceram por 4 a 1 na série melhor-de-cinco confrontos.

Na primeira luta, Rafael Silva superou Kenta Nishigata no golden score, na categoria acima de 90kg. Em seguida, Eduardo Bettoni bateu Kensei Ikeda por ippon (até 90kg) e Rafael Macedo derrotou Yasuhiro Ebi (até 81kg), por ter levado uma punição a menos.

Os japoneses venceram somente no duelo até 73kg. Ryo Saito obteve um ippon para derrotar Alex Pombo. Na luta final, Charles Chibana também cravou um ippon para vencer Jumpei Morishita, na categoria até 66kg.