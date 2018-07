Brasil derrota Romênia e segue invicto no Mundial

O resultado manteve o Brasil, já classificado, na liderança do Grupo C, com oito pontos, mais perto de terminar a fase inicial na primeira colocação da chave. A posição garantiria, em tese, um adversário mais fácil nas oitavas de final. A Romênia é a terceira colocada do grupo, com cinco pontos, um atrás da vice-líder França.

Embaladas pela virada sobre a favorita França no último jogo, as brasileiras começaram em grande ritmo nesta quinta e chegaram a abrir 3 a 0 no placar. A Romênia não demorou para equilibrar o duelo e manteve o placar apertado. Na sequência, o Brasil fez 8 a 4, mas novamente as romenas encostaram no marcador.

O confronto seguiu parelho até meados do segundo tempo, quando a seleção brasileira abriu 20/15. A vantagem, que variava entre quatro e cinco pontos, foi administrada com propriedade até os instantes finais, encerrando o confronto em 33 a 28.

O Brasil encerrará sua participação na primeira fase do Mundial nesta sexta-feira, novamente às 19h45, diante da frágil equipe da Tunísia. A Romênia, por sua vez, terá pela frente a França.