Brasil derrota Senegal e termina o Mundial feminino de handebol em 17º lugar

A seleção brasileira feminina de handebol encerrou nesta segunda-feira a sua participação no Mundial, que está sendo realizado no Japão. Pela segunda partida da President's Cup - que define as posições do 13.º ao 24.º lugares -, o time comandado pelo técnico espanhol Jorge Dueñas derrotou Senegal por 22 a 18, no ginásio da Prefeitura de Kumamoto, e conquistou a 17.ª colocação.

A colocação final do Brasil neste Mundial é melhor que a obtida na última edição do torneio, na Alemanha, em 2017, quando ficou em 18.º lugar. A seleção tem como resultado mais expressivo a conquista do título em 2013, na Sérvia.

A seleção brasileira embalou e venceu as três últimas partidas na competição - antes havia batido a Austrália, na última partida pela fase de grupos, e a Eslovênia, no domingo, pela estreia na President´s Cup. Por ter ficado em quinto lugar em sua chave - além de bater as australianas, empatou contra a França e perdeu para Alemanha, Coreia do Sul e Dinamarca -, disputou do 17.º ao 20.º lugares.

Na partida contra Senegal, as brasileiras chutaram menos e acertaram mais - foram 43 arremessos do Brasil e 44 das africanas -, e tiveram 51% de eficiência total. Marcaram Alexandra Nascimento (4 gols); Bruna de Paula, Larissa Araújo, Adriana de Castro e Mariana Costa (3 gols); Samara Vieira e Eduarda Amorim (2 gols); Tamires Araújo e Ana Paula Rodrigues (1 gol).