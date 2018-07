Brasil descarta favoritismo no Mundial de Handebol

"Hoje somos uma equipe conhecida pelo trabalho que temos feito e pelas últimas colocações que temos alcançado, mas não somos o único país que tem conseguido essa evolução. Por tudo isso, não podemos falar que os favoritos são os mesmos dos últimos anos. Temos pelo menos 12 equipes fortes concorrentes para as fases eliminatórias. Isso demonstra que esse deve ser um Mundial muito forte", afirmou o técnico dinamarquês que comanda a seleção brasileira.

Apesar do discurso de Soubak, o fato é que o Brasil se tornou uma força reconhecida no handebol feminino, depois do quinto lugar no último Mundial, há dois anos, em São Paulo, e da sexta colocação na Olimpíada de Londres, no ano passado. Para completar, a seleção brasileira conta com Alexandra Nascimento, eleita a melhor jogadora do mundo em 2012.

Na estreia deste sábado, o Brasil enfrentará a Argélia, que faz sua primeira participação no Mundial. Mesmo com o favoritismo, as brasileiras prometem atenção diante da adversária. "Sabemos que elas fizeram alguns amistosos contra equipes da Espanha e foram bem. Elas têm um estilo bem africano de jogar. Por ser estreia, não existe favoritismo, então é preciso estarmos muito atentas", disse a capitã da seleção, Dara. "Mesmo tendo vários mundiais nas costas, cada um é diferente e esse, sem dúvida, é especial pela pressão e por sermos apontados como um dos favoritos. Sabemos que vamos ter que mostrar isso dentro de quadra. Se quisermos subir no pódio, vamos ter que passar por cima de todos", completou.

Além da estreia contra a Argélia, o Brasil ainda enfrentará China, Sérvia, Japão e Dinamarca na primeira fase do Mundial. E não deve ter dificuldades para ficar entre os quatro primeiros colocados do Grupo B, que avançam para as oitavas de final.