Brasil desperdiça chances e cai em classificatória para Mundial de beisebol

Ainda que contasse com o apoio da torcida no MCU Park, em Nova York, a seleção brasileira de beisebol caiu diante da Grã-Bretanha por 4 a 3 na noite deste sábado, em Nova York, e foi eliminada da classificatória para o Clássico Mundial de Beisebol de 2017.

O Brasil lutava pela sua segunda classificação seguida à Copa do Mundo. Para chegar à edição de 2013, a equipe passou pelo anfitrião Panamá na final da eliminatória. A Gra-Bretanha decide se irá ao seu primeiro mundial às 19h deste domingo, quando enfrentará Israel.

Tido como favorito deste quadrangular, o time verde e amarelo sofreu por não converter as 14 chances de anotar pontos quando tinha jogadores nas bases mais avançadas. No total, os brasileiros terminaram a partida com 12 rebatidas, contra somente seis dos britânicos.

O Brasil abriu o marcador na terceira entrada, quando Leonardo Reginatto, com uma rebatida simples, impulsionou Gabriel Maciel e Irait Chirino. Porém, os britânicos viraram no turno de ataque da mesma parcial, contando com erros do arremessador André Rienzo, que acertou dois rebatedores adversários, cedendo bases automaticamente. Além disso, uma tentativa de eliminação forcada na terceira base permitiu que os rivais ficassem com 3 a 2 no placar.

O time europeu ainda aumentaria o placar na batida de Kyle Simmons, fazendo com que Albert Cartwright completasse sua corrida pelas bases. O mesmo Cartwright seria responsável pelo último ponto brasileiro, quando errou uma eliminação, dando tempo para Reinaldo Sato chegar ao home Plate.

Apesar da eliminação, o Brasil deixa a classificatória com boas impressões, principalmente entre os arremessadores. A seleção permitiu somente três rebatidas para Israel e outras seis diante da Grã-Bretanha. Assim, o ponto a ser melhorado é no ataque. Mesmo com alguma sequência de rebatidas, o time converteu somente três das 20 chances de anotar corrida nesses dois jogos.

Cotado como futuro técnico de alguma franquia da MLB, o técnico Barry Larkin afirmou a alguns veículos que pensa em continuar o trabalho na seleção brasileira. Ex-jogador do Cincinnati Reds, única franquia que defendeu em suas 18 temporadas na Major League Baseball, Larkin se sagrou campeão da World Series (final da liga) em 1990, foi a 12 All-Star Games e chegou ao Hall da Fama do Beisebol em 2012.