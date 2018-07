Brasil deve receber jogos da Liga até 2016

A NBA deve fazer jogos de exibição e algumas partidas da temporada regular no Brasil nos próximos seis anos. A informação foi dada, ontem, pelo comissário (presidente) da Liga Americana, David Stern. "Estamos buscando melhorar nossa presença e, além do México, planejamos jogar partidas de exibição em outros países da América Latina." Desde 1988, a NBA fez 98 partidas - sejam de exibição, pré-temporada ou temporada regular - fora dos EUA e do Canadá. A última ocorreu em outubro de 2009, entre o Phoenix Suns e Philadelphia 76ers, em Monterrey (México).