Brasil deve ser o país com mais fãs de UFC, diz diretor

RIO - O diretor de desenvolvimento internacional do UFC, Marshall Zelaznik, afirmou nesta quinta-feira que o Brasil já é "provavelmente" o país número 1 em fãs do evento no mundo. Neste sábado, o Rio vai receber pela terceira vez uma edição do UFC. Belo Horizonte também recebeu, este ano, na final do reality show The Ultimate Fighter Brasil. Em arrecadação, no entanto, o Brasil continua atrás de Canadá e EUA.

"Em número de fãs, o Brasil é provavelmente o número 1. Em arrecadação, o Canadá ainda está em segundo lugar, mas acho que o Brasil deve ultrapassá-los em alguns anos", afirmou ontem Zelaznik, na entrevista coletiva que antecede o UFC 153, amanhã, na HSBC Arena, com Anderson Silva X Stephan Bonnar como luta principal da noite.

O diretor do UFC espera que finalmente aconteça no ano que vem a tão esperada edição do evento em um estádio de futebol brasileiro, prevista inicialmente para este ano, no Engenhão, mas cancelada devido à realização, na mesma semana, da Rio+20, a conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. "Tivemos alguns incidentes, mas voltamos com sucesso. É nosso terceiro evento no Rio em 14 meses; já está parecendo um pouco com Las Vegas", disse Zelaznik.

O cancelamento do evento no Engenhão fez com que a luta de Anderson Silva contra o norte-americano Chael Sonnen fosse transferida para Las Vegas. Ontem, o brasileiro campeão dos médios afirmou que, ao voltar a lutar no País - ele estava na primeira edição do UFC no Rio -, está pagando uma dívida aos fãs. "Acho que fiquei devendo isso, na luta contra o Chael todos os brasileiros tiveram um envolvimento intenso", afirmou, referindo-se aos comentários preconceituosos do adversário anterior em relação ao Brasil.

O oponente de amanhã, por outro lado, é só elogios a Anderson. Até demais. Chegou a dizer que nem mesmo sua família acredita em uma vitória. "Sou um pouco supersticioso. A luta será no dia 13, estou com um bebê a caminho, quero fazer algo espetacular. Se a oportunidade surgir, quero tirar vantagem disso", afirmou Bonnar.

Anderson Silva voltou a descartar uma luta contra o campeão dos meio-pesados, Jon Jones. "Existem várias possibilidades, mas lutar contra o Jon Jones não é uma delas. Está fora de cogitação", disse. Mas o brasileiro admitiu um confronto contra o dono do cinturão dos meio-médios, Georges St. Pierre.

"Não tenho a pretensão de lutar na categoria de cima (meio-pesados) para disputar o título (atualmente pertencente a Jones). Também não quero abaixar para enfrentar o St. Pierre. Para isso acontecer, teria de haver um 'bem-bolado': ele sobe um pouco e eu baixo um pouco (de peso)", afirmou o lutador, que está ganhando peso para a luta de amanhã, uma categoria acima da sua.