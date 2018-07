Brasil disputa Copa do Mundo de Ginástica Artística em Medellín

O Brasil terá quatro representantes na etapa de Medellín da Copa do Mundo de Ginástica Artística, que começa nesta sexta-feira e terá finais por aparelhos no sábado e no domingo. A equipe que compete na Colômbia é liderada pelo veterano Diego Hypolito, bronze no Mundial de Nanning no solo.

Os outros três representantes do Brasil nesta etapa da Copa do Mundo são atletas que não foram ao Mundial deste ano mas ainda sonham em estar na equipe no ano que vem: Henrique Flores, Hudson Miguel (ambos do SERC/São Caetano) e o garoto Ângelo Assumpção, do Pinheiros.

Henrique Flores é o quinto do ranking mundial das argolas e quer mostrar que merece um espaço na seleção. "Meu foco é pegar o máximo de finais que for possível e trazer uma medalha nas argolas. Além de medalha, vou brigar pelo ouro nas argolas, quero melhorar de posição no ranking do aparelho", disse o ginasta de 24 anos, que também se apresenta no cavalo com alças e na barra fixa.

"O Hudson vai buscar dois bons saltos, com nível para estar na final, mostrar sua série principal nas paralelas e testar a série nas argolas", afirma o técnico Marcos Goto.