Brasil disputa eliminatórias para a Copa

O Brasil nunca chegou perto de disputar o maior evento do rúgbi, que só perde em audiência para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Mas confia que poderá caminhar um pouco mais, graças a uma parceria com a maior potência do esporte, a Nova Zelândia. Três técnicos do país - incluindo dois que trabalharam na seleção neozelandesa, os All Blacks - estão colaborando com os brasileiros.

"Com um mês de treinos com eles, quase ganhamos do Uruguai no Sul-Americano, um rival que nunca derrotamos", diz Ramiro Mira, o Mocho, capitão da seleção nos últimos 20 anos. "Do Paraguai, não perdemos desde 2008. Por isso, acho possível irmos adiante." / AMANDA ROMANELLI