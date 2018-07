Brasil disputa Grand Slam de Tóquio com 16 judocas O Brasil terá 16 judocas na disputa do Grand Slam de Tóquio, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo, no Japão. A competição é uma das mais importantes do calendário do circuito mundial de judô, com alta pontuação no ranking, e marca o fim da temporada internacional da seleção brasileira.