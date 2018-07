Brasil disputa medalha sem poder descartar resultado

No primeiro dia da competição de saltos por equipes do hipismo o Brasil teve uma desclassificação. Na apresentação de Stephan Barcha com LandPeter do Feroleto, cavalo de criação nacional, o conjunto derrubou dois obstáculos e perdeu oito pontos. O resultado já seria descartado pela equipe, mas a inspeção veterinária identificou ferimentos causados pela espora de Barcha no dorso do animal. Isso é passível de eliminação, independentemente do tamanho do corte.

Ainda assim, o Brasil passou zerado em pontos e empatado na primeira colocação com Holanda, Estados Unidos e Alemanha. A França, com um ponto perdido, também briga pelo pódio, que será definido após cada conjunto se apresentar mais uma vez. Uma nova rodada só é necessária em caso de empate.

Nesta quarta, a partir das 10 horas, no Centro de Hipismo de Deodoro, não há margem de erro. O Brasil vai se apresentar com os três conjuntos restantes, sem descartes. Dois estão tendo uma Olimpíada perfeita. Álvaro de Miranda Neto, o Doda, montando Conetto K, e Pedro Veniss, com Quabri de L’Isle, fizeram seus percursos sem falta tanto no domingo, na abertura da disputa individual, quanto ontem, que valeu também por equipes. Eles estão entre os 11 líderes na prova individual. Eduardo Menezes, com Quintol, perdeu 4 pontos no domingo e aparece em 15.º.

Os rivais do País também têm problemas. A Holanda teve um conjunto eliminado e os EUA têm um com quatro pontos perdidos. Alemanha e França têm descarte de 4 pontos.

Ouro em Atenas, em 2004, Rodrigo Pessoa foi convocado para ser reserva no Rio e recusou o posto. Sem ele, o Brasil, na pior das hipóteses, vai repetir o oitavo lugar de Londres. A expectativa, porém, é repetir as medalhas conquistadas em Atlanta-1996 e Sydney-2000, de bronze. Doda estava nas duas competições e quer mais uma medalha para a coleção.

