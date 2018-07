Brasil disputa Mundial pela primeira vez

CIDADE DO PANAMÁ, O Estado de S.Paulo

O Brasil era considerado a zebra da chave que tinha Colômbia, Nicarágua e Panamá. A seleção conseguiu a vaga após vencer a equipe da casa, por 1 a 0, diante de 10.368 pessoas.

Para chegar à classificação, o Brasil contou com um nome de peso no banco. O americano Barry Larkin, que está no Hall da Fama da MLB, foi o técnico da equipe durante o torneio. Na partida, o principal nome foi Yan Gomes, primeiro brasileiro a atuar na liga americana. Ele rebateu uma bola na terceira entrada impulsionando a corrida de Paulo Orlando, que garantiu a vitória.