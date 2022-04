Brasil disputará o primeiro Mundial de polo feminino, na Argentina

A partir do próximo sábado (9), o Brasil disputará o primeiro Mundial de polo feminino na história, que será disputado na Argentina. A competição, que seguirá até o dia 16, ainda conta com a participação da seleção argentina, dos Estados Unidos, Irlanda, Itália e Reino Unidos. A competição terá a organização da Associação Argentina de Polo.

O Mundial feminino de polo será disputado em duas fases. Na primeira, as seis seleções serão divididas em dois grupos de três equipes e se enfrentam dentro da chave. Após as partidas, as duas primeiras colocadas avançam para a semifinal e as vencedoras se enfrentam na decisão no dia 16.

"O polo feminino está em constante crescimento. É um esporte onde a mulher foi de espectadora para protagonista. Para a AAP (Associação Argentina de Polo), instituição que briga pela igualdade e inclusão no esporte, é uma honra e um orgulho que as primeiras partidas do Mundial sejam jogadas nos campos de Palermo", disse o presidente Delfín Uranga.

Relação histórica

A relação da Argentina e dos campos de Palermo com o polo é de mais de três décadas. Em 1987, o primeiro Mundial de Polo masculino foi disputado no país da América do Sul, nos mesmos campos em que se jogará o torneio feminino de 2022, e os donos da casa se sagraram campeão.