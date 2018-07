Brasil divulga pré-convocados para Olimpíada de Inverno

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) anunciou os atletas pré-convocados para a Olimpíada de Inverno de Sochi, que acontecerá no ano que vem. No total, são sete atletas titulares, de cinco modalidades diferentes, que estão escalados para representar as cores do País na cidade russa.

"É, para a CBDN, uma satisfação toda especial poder pré-convocar atletas em cinco modalidades distintas para os Jogos de Sochi, nos quais a entidade objetiva a quebra de inúmeros recordes e tornar esta a maior participação brasileira de todos os tempos", afirmou Stefano Arnhold, presidente da CBDN. "Ainda temos várias provas a serem disputadas até o dia 19 de janeiro, quando se encerra o período de classificação, mas estamos muito otimistas com relação a todos os nossos atletas."

Talvez a mais conhecida dessas sete atletas seja Isabel Clark, que já participou dos Jogos de Torino, em 2006, e Vancouver, em 2010. Atual campeã sul-americana, a carioca vive sua melhor fase no snowboard cross. Ela está na 16.ª colocação na lista olímpica e vem de uma nona posição na Copa do Mundo de Lake Louise.

Além de Isabel Clark, o Brasil estará representado em Sochi por Jaqueline Mourão, titular em duas modalidades: cross country e biathlon; Leandro Ribela, também no cross country; Jhonatan Longhi e Maya Harrison, ambos no esqui alpino; além de Laís Souza e Josi Santos, no ski freestyle.