Brasil domina pódio do vôlei de praia com Ágatha e Bárbara Seixas campeãs nos EUA

Na final verde e amarela, Ágatha e Bárbara Seixas levaram a melhor sobre Juliana e Maria Elisa por 2 sets a 0 (23/21 e 21/19), em 1 hora e 1 minuto, e conquistaram o título da etapa. De quebra, Fernanda Berti e Taiana venceram as alemãs Karla Borger/Britta Buthe por 2 a 1 (17/21, 21/19 e 17/15), em 1 hora e 12 minutos, e completaram a festa brasileira em solo norte-americano.

O título em St.Petersburg foi o primeiro de Agatha e Bárbara Seixas em Grand Slams. Na semana passada, a dupla havia perdido a decisão do Major de Stavanger, na Noruega, justamente para Juliana e Maria Elisa. "Não tem muito o que comparar daquela final na Noruega para hoje (domingo). Os times são acostumados a se enfrentar no circuito brasileiro, se conhecem muito bem. Mas sempre que sofremos uma derrota a gente reflete mais sofre o que precisamos melhorar e nesse jogo entramos com muito mais atitude. Foi muito difícil chegar até a final e a gente sabia que tinha que ir com tudo pra cima delas. O diferencial foi termos a cabeça no lugar e muita atitude?, analisou Bárbara.

Para Ágatha, a conquista também representa um presente de aniversário antecipado, já que nesta segunda-feira a atleta completa 32 anos. "Um título de Grand Slam tem um sabor especial, maravilhoso. A gente faz dupla desde 2011 e começamos a jogar o Mundial desde 2012. Então são alguns anos jogando o circuito, principalmente de 2014 para cá, e faltava essa conquista. Para nós é uma felicidade imensa, vencer um campeonato contra os melhores times do mundo", celebrou.

Com o resultado, Ágatha e Bárbara Seixas assumem a liderança da corrida olímpica brasileira, com 2.360 pontos. Juliana e Maria Elisa aparecem na segunda colocação, com 2.120 pontos. Larissa e Talita estão agora em terceiro, com 1.960. De quebra, Ágatha e Bárbara também lideram o Circuito Mundial de 2015, com 2.860 pontos.

Na corrida olímpica brasileira, uma dupla masculina e uma dupla feminina conquistarão a classificação pela pontuação obtida nos nove principais eventos da temporada de 2015 do Circuito Mundial (cinco Grand Slams, três Majors e Open do Rio de Janeiro). As parcerias poderão descartar os dois piores resultados ao longo da temporada.

Após o Grand Slam de St.Petersburg, as atenção agora se voltam para o Mundial, que acontece entre 26 de junho e 5 de julho, na Holanda. Em seguida é a vez do Major de Gstaad, na Suíça.