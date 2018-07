Brasil é 14º na disputa feminina por equipes do florete no Mundial

A equipe feminina do Brasil fechou a sua participação na disputa do florete na 14ª colocação no Mundial de Esgrima, que está sendo realizado em Wuxi, na China. Nesta quarta-feira, o time nacional perdeu dois confrontos, triunfando em outros dois por W.O.

Ana Beatriz Bulcão, Gabriela Cecchini e Milena Chies não precisaram duelar na primeira fase do Mundial, pois a equipe do Egito não tinha representantes suficientes. Na sequência, então, foi a vez de enfrentar a Itália, uma das potências da esgrima. As italianas venceram os nove duelos, fizeram 45 a 12 e se classificaram às quartas de final do Mundial.

Restou ao Brasil, então, participar do torneio de consolação, da nona até a 16ª posição. No primeiro duelo, a equipe fez um confronto equilibrado, mas perdeu para a China por 45 a 40. Na sequência, então, obteve novo triunfo por W.O, dessa vez sobre Cingapura.

O último duelo do Brasil no Mundial foi com a Ucrânia. E novamente a equipe nacional se deu mal, sendo superado pela Ucrânia, por 45 a 28. Assim, ficou na 14ª colocação no evento do florete no campeonato.

No Mundial, o Brasil vem tendo desempenho modesto, não conseguindo se colocar entre os 32 melhores em nenhum evento individual da esgrima. Nesta quinta-feira, Henrique Marques, Guilherme Toldo e Heitor Shimbo disputarão o torneio por equipes do florete, com estreia contra a Hungria.